Traffico Roma del 28-03-2026 ore 19 | 30

Il traffico a Roma alle 19:30 del 28 marzo 2026 presenta code e rallentamenti nella zona dell’Eur. Al palazzo dello sport, si è registrata la presenza di Totti e Nesta, che sono tornati in campo. La circolazione è rallentata su alcune strade vicine all’area interessata dall’evento. Nessun incidente è stato segnalato, ma il traffico risulta congestionato nel pomeriggio.

Luceverde Roma vai Trovati al palazzo dello sport all'Eur il ritorno in campo di Totti e Nesta insieme per l'Italia alle 20 si giocherà indoor in un triangolare di calcio a 5 è possibile Dunque le ripercussioni al traffico soprattutto sulla Cristoforo Colombo domani invece attenzione perché sarà l'ultima domenica ecologica della stagione sarà vietato quindi il transito all'interno della fascia verde la mattina Dalle 7:30 alle 12:30 e il pomeriggio Dalle 16:30 alle 20:30 e come sempre ci saranno delle deroghe Ma parliamo anche dei lavori previsti questa notte sulla diramazione di Roma Sud a partire dalle 20 sarà chiusa al... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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Temi più discussi: Domani blocco del traffico a Roma, c'è la domenica ecologica. Le fasce orarie e le deroghe; Sito Istituzionale | Mobilità e trasporti, 28 e 29 marzo; Domenica 29 marzo l'ultimo blocco del traffico a Roma. Tutte le informazioni: fasce orarie, deroghe ed eventi; Le strade chiuse a Roma sabato 28 e domenica 29 marzo.

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Domani blocco del traffico a Roma, c'è la domenica ecologica. Le fasce orarie e le deroghe ift.tt/2hbX6lp x.com

Roma non è solo traffico. Roma è stata un circuito. Tra Caracalla, Monte Mario, le strade che oggi percorriamo senza pensarci… un tempo si correva davvero. Moto, velocità, storia. Ti sei mai chiesto cosa c’era prima delle nostre uscite della domenica Abbia - facebook.com facebook