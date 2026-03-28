Alle ore 18:30 del 28 marzo 2026, le strade del Lazio si presentano in condizioni complessivamente tranquille. La circolazione risulta fluida e senza particolari rallentamenti o incidenti segnalati nella regione. La situazione del traffico nella zona di Roma è caratterizzata da una luce verde, indicando un andamento regolare del traffico in quel momento.

luce verde Lazio Buon pomeriggio situazione è tutto sommato tranquilla lungo le strade del Lazio per ora non sono segnalati difficoltà mi ricordo che in provincia di Viterbo per lavori sul raccordo Viterbo Terni si viaggia su carreggiate ridotta tra Orte e l'uscita per Soriano nel Cimino in direzione di Viterbo ricordiamo inoltre che lo svincolo di Bagnaia è chiuso per uscire per le provenienze da Viterbo è in entrata sul raccordo verso Orte questa notte si lavora sulla diramazione di Roma sud e a partire dalle 22 sarà chiuso il tratto tra il raccordo anulare l'uscita di Monteporzio in direzione della A1 Roma Napoli la riapertura domani. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 28-03-2026 ore 18:30

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