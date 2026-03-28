Traffico Roma del 28-03-2026 ore 16 | 30

Da romadailynews.it 28 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 28 marzo 2026, alle 16:30, si è verificato un episodio di traffico a Roma, secondo le segnalazioni di Roma Infomobilità, un servizio gestito da Luce Verde e Roma Servizi per la Mobilità. Le autorità non hanno fornito dettagli specifici sulla natura dell’incidente o sulla sua durata, ma sono stati registrati rallentamenti nel centro urbano e nelle principali vie di accesso alla città.

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità non si rilevano difficoltà momento lungo le strade della capitale almeno per quanto riguarda il raccordo anulare e zone limitrofe cambia invece la situazione sulle strade del centro dove è in corso una manifestazione Il Feudo a Piazza della Repubblica arriverà fino a Piazza San Giovanni seguendo il solito percorso molti i pullman arrivati nella capitale da tutta Italia fino alle 19 deviazioni o limitazioni di percorso per numerose linee del trasporto pubblico è Sempre nell'ambito del trasporto pubblico proseguono i lavori per la realizzazione della nuova. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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