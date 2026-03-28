Traffico Roma del 28-03-2026 ore 16 | 30

Il 28 marzo 2026, alle 16:30, si è verificato un episodio di traffico a Roma, secondo le segnalazioni di Roma Infomobilità, un servizio gestito da Luce Verde e Roma Servizi per la Mobilità. Le autorità non hanno fornito dettagli specifici sulla natura dell’incidente o sulla sua durata, ma sono stati registrati rallentamenti nel centro urbano e nelle principali vie di accesso alla città.

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità non si rilevano difficoltà momento lungo le strade della capitale almeno per quanto riguarda il raccordo anulare e zone limitrofe cambia invece la situazione sulle strade del centro dove è in corso una manifestazione Il Feudo a Piazza della Repubblica arriverà fino a Piazza San Giovanni seguendo il solito percorso molti i pullman arrivati nella capitale da tutta Italia fino alle 19 deviazioni o limitazioni di percorso per numerose linee del trasporto pubblico è Sempre nell'ambito del trasporto pubblico proseguono i lavori per la realizzazione della nuova. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Traffico Roma del 28-03-2026 ore 16:30 Articoli correlati Traffico Roma del 03-03-2026 ore 16:30Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità per un incidente su via Cristoforo Colombo tra via di... Traffico Roma del 16-03-2026 ore 16:30Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità su via del Foro Italico tratto della tangenziale code per... I Quit My Job to Solo Travel 80+ Countries in 3 Years | My UNFILTERED Story Altri aggiornamenti su Traffico Roma del Temi più discussi: Domani blocco del traffico a Roma, c'è la domenica ecologica. Le fasce orarie e le deroghe; Sito Istituzionale | Mobilità e trasporti, 28 e 29 marzo; Domenica 29 marzo l'ultimo blocco del traffico a Roma. Tutte le informazioni: fasce orarie, deroghe ed eventi; Le strade chiuse a Roma sabato 28 e domenica 29 marzo. Traffico Roma del 28-03-2026 ore 14:30Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità in centro in corso manifestazione con corteo da Piazza della ... romadailynews.it Viabilità Roma Regione Lazio del del 28-03-2026 ore 08:40Astral infomobilità trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico regolare sul grande raccordo anulare sulle ... romadailynews.it Domani blocco del traffico a Roma, c'è la domenica ecologica. Le fasce orarie e le deroghe ift.tt/2hbX6lp x.com Roma non è solo traffico. Roma è stata un circuito. Tra Caracalla, Monte Mario, le strade che oggi percorriamo senza pensarci… un tempo si correva davvero. Moto, velocità, storia. Ti sei mai chiesto cosa c’era prima delle nostre uscite della domenica Abbia - facebook.com facebook