Traffico Roma del 28-03-2026 ore 14 | 30

Il 28 marzo 2026 alle ore 14:30, si sono registrate criticità nel traffico nel centro di Roma. La rete di informazione sulla mobilità, gestita da luce verde e Roma servizi per la mobilità, ha segnalato condizioni di congestione e rallentamenti nelle strade principali della zona centrale della città. La situazione è stata monitorata attraverso i sistemi di informazione al pubblico.

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità in centro in corso manifestazione con corteo da Piazza della Repubblica a Piazza di Porta San Giovanni fino alle 19 possibili chiusure al traffico deviazioni per le linee bus e tram domani sto traffico privato all'interno della fascia verde in occasione della quinta e ultima Eco domenica della stagione autunno-inverno 20252026 lo stop ai mezzi più inquinanti sarà al mattino Dalle 7:30 alle 12:30 e poi nel corso del pomeriggio dalle 16:30 alle 20:30 Come di consueto sono previste alcune deroghe potranno ad esempio circolare liberamente le auto a benzina euro... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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Roma non è solo traffico. Roma è stata un circuito. Tra Caracalla, Monte Mario, le strade che oggi percorriamo senza pensarci… un tempo si correva davvero. Moto, velocità, storia. Ti sei mai chiesto cosa c’era prima delle nostre uscite della domenica Abbia - facebook.com facebook