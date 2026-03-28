Traffico Roma del 28-03-2026 ore 14 | 30

Da romadailynews.it 28 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 28 marzo 2026 alle ore 14:30, si sono registrate criticità nel traffico nel centro di Roma. La rete di informazione sulla mobilità, gestita da luce verde e Roma servizi per la mobilità, ha segnalato condizioni di congestione e rallentamenti nelle strade principali della zona centrale della città. La situazione è stata monitorata attraverso i sistemi di informazione al pubblico.

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità in centro in corso manifestazione con corteo da Piazza della Repubblica a Piazza di Porta San Giovanni fino alle 19 possibili chiusure al traffico deviazioni per le linee bus e tram domani sto traffico privato all'interno della fascia verde in occasione della quinta e ultima Eco domenica della stagione autunno-inverno 20252026 lo stop ai mezzi più inquinanti sarà al mattino Dalle 7:30 alle 12:30 e poi nel corso del pomeriggio dalle 16:30 alle 20:30 Come di consueto sono previste alcune deroghe potranno ad esempio circolare liberamente le auto a benzina euro... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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