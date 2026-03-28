Traffico Roma del 28-03-2026 ore 11 | 30

Da romadailynews.it 28 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il servizio di infomobilità di Roma, curato da Luce Verde e Roma Servizi per la Mobilità, segnala condizioni di traffico sulla rete stradale della città alle 11:30 del 28 marzo 2026. La comunicazione riguarda un punto specifico in prossimità di Piazza del... e fornisce aggiornamenti sullo stato delle strade in tempo reale.

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità da Piazza del Colosseo Piazza della Repubblica e da lì a Piazza di Porta San Giovanni passando per l'inquilino è il percorso del doppio corteo che oggi a partire dalle 12 comporterà chiusura al traffico e deviazioni per oltre 30 linee di trasporto pubblico all'iniziativa è prevista la partecipazione di circa 15000 persone domani invece l'appuntamento con la quinta e ultima domenica ecologica della stagione la circolazione dei mezzi privati sarà vietato all'interno della fascia verde al mattino tra le 7:30 alle 12:30 e poi nel corso del pomeriggio dalle 16:30 alle 20:30 Come di consueto sono queste alcune vero che sono consultabili insieme alla mappa della fascia verde su Roma mobilita. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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