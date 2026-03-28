Traffico Roma del 28-03-2026 ore 07 | 30

Da romadailynews.it 28 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Alle 7:30 di sabato 28 marzo, le informazioni sul traffico a Roma indicano condizioni di circolazione in parte congestionate. La redazione di Luceverde fornisce aggiornamenti sui principali snodi della città, con dettagli sulla viabilità e eventuali rallentamenti nelle aree centrali e periferiche. Nessuna segnalazione di incidenti o chiusure stradali importanti al momento.

Luceverde Roma Buongiorno dalla redazione Bentrovati sabato 28 marzo Primo appuntamento della giornata o informazione sulla viabilità è il traffico nessuna segnalazione degli allarmi sul Raccordo Anulare unica notizia nord della capitale dopo un grave incidente blocca il traffico sulla Flaminia tra Riano e il bivio di Sacrofano inevitabili le code ricordiamo sulla Salaria all'altezza dell'aeroporto dell'Urbe c'è una riduzione della sede stradale in direzione del centro città è frequente la formazione di rallentamenti e code proseguono anche i lavori sulla via Ardeatina la strada e transito a senso unico alternato con... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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