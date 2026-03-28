Torre Annunziata il sindaco revoca l’assessore | il suo gruppo non aveva votato il bilancio

A Torre Annunziata, il sindaco ha revocato l’assessore dopo che il suo gruppo politico non ha votato a favore del bilancio di previsione. L’assessore, appartenente al gruppo “Popolari per la pace”, ha perso il mandato nelle ultime ore. La decisione del sindaco è arrivata in seguito alla mancata approvazione del documento contabile da parte della sua stessa squadra politica.

Il suo gruppo politico non vota il bilancio di previsione: assessore revocato. È accaduto a Torre Annunziata, dove il sindaco Corrado Cuccurullo ha tolto il mandato al dottor Antonio Coppola, espressione del gruppo consiliare Popolari per la pace. A comunicarlo, attraverso una nota, è lo stesso primo cittadino, che parla di “decisione espressa e motivata allo stesso Coppola nel corso di un colloquio avuto con lui, con franchezza e chiarezza politica e che ho dovuto, mio malgrado, maturare a seguito dell’incomprensibile atteggiamento assunto dalla consigliera di riferimento, Francesca Caso, che lunedì scorso ha ritenuto di dover abbandonare l’aula durante i lavori consiliari per l’approvazione del bilancio di previsione, generando così ambiguità nel rapporto politico-istituzionale con la sua stessa maggioranza”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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