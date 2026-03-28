Torna l' ora legale stanotte lancette in avanti di un' ora

Da parmatoday.it 28 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella notte tra sabato e domenica, alle ore 2, le lancette degli orologi verranno spostate avanti di un’ora, segnando l’inizio dell’ora legale. Questa modifica resterà in vigore fino a domenica 25 ottobre, quando si tornerà all’ora solare. La modifica oraria avviene due volte all’anno e riguarda tutti gli orologi del paese.

Si perderà un’ora di sonno, ma in cambio si guadagnerà un’ora di luce in più, un beneficio che influisce positivamente sull’umore e contribuisce anche al risparmio energetico Totna l'ora legale: questa notte alle ore 2 le lancette saranno spostate in avanti di un’ora. L’orario “estivo” rimarrà in vigore fino a domenica 25 ottobre, quando tornerà l’ora solare. Si perderà un’ora di sonno, ma in cambio si guadagnerà un’ora di luce in più, un beneficio che influisce positivamente sull’umore e contribuisce anche al risparmio energetico. Un risparmio di circa 80 milioni di euro, grazie a un minor consumo di energia elettrica di circa 302 milioni di kWh, che equivalgono al fabbisogno medio annuo di 115mila famiglie. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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