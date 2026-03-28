Torna l' ora legale questa notte lancette avanti di 60 minuti

Nella notte tra il 28 e il 29 marzo, le lancette degli orologi vengono spostate avanti di un'ora, segnando il ritorno dell'ora legale. Questa modifica, in vigore da decenni, avviene ogni ultima domenica di marzo e riguarda sia gli orologi tradizionali che i dispositivi elettronici, che aggiornano automaticamente l’ora.

Da decenni, ormai, l’ultima domenica di marzo coincide con l’entrata in vigore dell’ora legale: stanotte (tra sabato 28 e domenica 29 marzo) alle 2, sposteremo in avanti le lancette dell’orologio di sessanta minuti, mentre sui dispositivi elettronici il cambio sarà automatico. L’ora legale terminerà domenica 25 ottobre, con il ritorno all’ora solare. I benefici economici e ambientali secondo Terna Secondo le analisi di Terna, la società che gestisce la rete elettrica di trasmissione nazionale, il ritorno all’ora legale comporterà un risparmio di circa 80 milioni di euro, grazie a un minor consumo di energia elettrica di circa 302 milioni di kWh, che equivalgono al fabbisogno medio annuo di 115 mila famiglie. 🔗 Leggi su Feedpress.me

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