Torna l’ora legale | meno consumi e bollette più leggere

Questo fine settimana torna l’ora legale, modificando l’orario e influenzando la quotidianità delle persone. Oltre a cambiare le abitudini, comporta effetti diretti sui consumi energetici e sulle spese domestiche. La modifica dell’orario si verifica in un momento in cui si registrano variazioni nei costi dell’energia e nelle emissioni di gas serra.

Scatta questo fine settimana il ritorno dell’ora legale e, oltre a cambiare il ritmo delle giornate, porta con sé un impatto concreto su bollette e ambiente. Nella notte tra sabato 28 e domenica 29 marzo, alle 2, le lancette andranno spostate avanti di un’ora: si dormirà meno, ma si risparmierà di più. Il passaggio avverrà nella notte tra sabato e domenica, con un giorno di anticipo rispetto allo scorso anno. Alle 2 si passerà direttamente alle 3.Da quel momento le giornate appariranno più lunghe: il tramonto arriverà più tardi e la luce naturale accompagnerà le ore serali, riducendo il bisogno di illuminazione artificiale.L’ora legale resterà in vigore fino a domenica 25 ottobre, quando si tornerà all’ora solare. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

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