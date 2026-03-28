Torna l’ora legale | lancette in avanti di 60 minuti

Nella notte tra sabato e domenica si torna all’ora legale, con lo spostamento delle lancette dell’orologio avanti di un'ora alle 2:00, che diventa le 3:00. Questa modifica oraria si applica in molte regioni e resterà in vigore fino a ottobre, quando si tornerà all’ora solare. La variazione interessa anche dispositivi elettronici che si aggiornano automaticamente.

Nella notte tra sabato 28 e domenica 29 marzo torna l’ora legale. Alle 2 del mattino si dovranno spostare le lancette dell’orologio avanti di un’ora, posizionandole sulle ore 3. L’ora legale resterà in vigore per tutta la bella stagione, con le lancette che torneranno indietro di 60 minuti durante l’ultimo fine-settimana di ottobre, ovvero alle tre di domenica 25 ottobre, quando tornerà l’ora solare. I dispositivi elettronici e quelli collegati alla rete come tablet, smartphone e smartwatch si aggiornano automaticamente, mentre occorre spostare manualmente apparecchi e orologi analogici. Significa che si dormirà un’ora di meno per una notte... 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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