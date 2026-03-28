Durante la pausa del campionato, l’allenatore ha deciso di sperimentare nuove soluzioni tattiche. Tra le scelte, Ilic viene impiegato come centrocampista completo, mentre Ebosse e Kulenovic vengono inseriti come risorse aggiuntive nel reparto offensivo. La strategia mira a valorizzare le qualità dei singoli giocatori e a migliorare le opzioni a disposizione della squadra.

La sosta può portare anche nuove idee. Tra sorprese, qualche conferma e nuove tracce da esplorare in un periodo che si presta ad alcune varianti e a qualche interessante sperimentazione. Roberto D’Aversa sta sfruttando queste giornate al Filadelfia non solo per perfezionare il suo Toro, che è entrato in buona forma in questa ultima finestra di pausa del campionato, ma anche per individuare le possibili sorprese da calare nelle ultime otto giornate della Serie A. Tra indizi e sussurri dal Filadelfia, la sensazione è che ci siano tre calciatori che - anche in tempi rapidi - potrebbero prendersi ulteriormente la scena: dal centrocampista Ilic all’attaccante Kulenovic. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Torino, i jolly di D'Aversa: Ilic tuttocampista, Ebosse e Kulenovic nuove risorse

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