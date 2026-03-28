Tivùsat pivot delle trasmissioni del futuro

La televisione satellitare, attraverso Tivùsat, si conferma come una delle principali modalità di accesso ai contenuti televisivi. La crescita di questa piattaforma dimostra un aumento dell’utilizzo e della diffusione del servizio, che permette di ricevere segnali televisivi tramite satellite. Questa tendenza si inserisce in un contesto di evoluzione delle tecnologie di trasmissione e di preferenze degli utenti.

La televisione satellitare continua a crescere e a rappresentare una delle principali modalità di accesso ai contenuti televisivi. In Italia, questo sviluppo passa in gran parte attraverso tivùsat, la piattaforma gratuita partecipata da Rai, Mediaset e Tim, che oggi offre oltre 130 canali disponibili senza abbonamento. Di questi, circa 70 sono trasmessi in alta definizione (HD), mentre alcuni sono già disponibili in Ultra HD4K, segnando un'evoluzione significativa nella qualità dell'offerta. Uno degli elementi che contribuisce maggiormente al successo della televisione satellitare è la copertura capillare del territorio. A differenza della... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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