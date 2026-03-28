Tiro a volo | Sara Bongini sesta in finale nello skeet a Tangier Bacosi fuori dalla top 15

Durante la tappa della Coppa del Mondo 2026 di tiro a volo a Tangier, Sara Bongini si è classificata sesta in finale nello skeet femminile. Nella stessa competizione, la tiratrice Bacosi non è riuscita a entrare nella top 15. La finale si è svolta nella giornata di ieri, con le atlete che hanno concluso le rispettive prove nel pomeriggio.

Sara Bongini ha ottenuto una buona sesta posizione in occasione della finale valida per la prova riservata allo skeet femminile, segmento facente parte della Coppa del Mondo 2026 di tiro a volo. Giornata positiva per l’azzurra, brava a strappare il pass per l’ultimo atto rendendosi artefice di una prestazione altalenante, in cui sono arrivati alcuni errori soprattutto nella prima metà. Nello specifico la nostra portacolori si è fermata a quota 1524, superando in ordine gerarchico la neurale Irina Kuznetsova, settima con 712, oltre che la slovacca Vanesa Hockova, sesta con 612. A vincere è stata invece la britannica Bethany Lilian Norton, la quale ha sparato 2835, segnando il nuovo record del mondo junior e battendo di un solo colpo la statunitense Dania Jo Vizzi, seconda con 2735 davanti alla francese Lucie Anastassiou, terza con 2332. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Tiro a volo: Sara Bongini sesta in finale nello skeet a Tangier, Bacosi fuori dalla top 15 Articoli correlati Tiro a volo, Bongini al vertice dopo le prime tre serie nello skeet a Tangier, indietro BacosiInizia con il piede giusto il cammino di Sara Bongini sulla pedana di Tangier, località del Marocco che ospita a partire da oggi la tappa valida per... Leggi anche: Tiro a volo, i convocati dell’Italia per la Coppa del Mondo a Tangeri: c’è Jessica Rossi nel trap. Big anche nello skeet Aggiornamenti e notizie su Sara Bongini Temi più discussi: Tiro a volo, Bongini al vertice dopo le prime tre serie nello skeet a Tangier, indietro Bacosi; Tangeri: i convocati azzurri di skeet e trap per l'atto inaugurale di Coppa del Mondo in Marocco; Azzurri in Marocco per l’avvio della stagione internazionale; Jessica Rossi torna dalla maternità! Grande rientro in Coppa del Mondo: i convocati dell’Italia per Tangeri. Tiro a volo: Sara Bongini sesta in finale nello skeet a Tangier, Bacosi fuori dalla top 15Sara Bongini ha ottenuto una buona sesta posizione in occasione della Finale valida per la prova riservata allo skeet femminile, segmento facente parte della Coppa del Mondo 2025-2026 di tiro a volo. oasport.it Tiro a volo, Bongini leader provvisoria nello skeet a TangierL'azzurra Sara Bongini ha brillato nella giornata inaugurale della Coppa del Mondo di tiro a volo a Tangier, in Marocco. Ha conquistato la vetta della classifica provvisoria nello skeet femminile con ... it.blastingnews.com Museo Civico Casa del Conte Verde. . Il Curatore della mostra ”IDENTITÀ FEMMINILI: ESSERE DONNA IERI, OGGI E DOMANI” Roberto Borra e il Direttore Artistico Alberto Bongini dell'Associazione Fly Art ci raccontano cosa si cela dietro questa collettiva tutt - facebook.com facebook