Il golfista è stato coinvolto in un incidente con il suo SUV vicino alla sua residenza in Florida, nel quale si è ribaltato. Dopo l’intervento delle forze dell’ordine, è stato arrestato e rilasciato su cauzione. Secondo le autorità, è accusato di guida in stato di alterazione e si sarebbe rifiutato di sottoporsi al test delle urine.

Per fortuna nessuna conseguenza fisica, ma quando le polizia è intervenuta sul posto pare abbia subito sospettato che Woods fosse sotto l’effetto di alcol o droga. Quindi, chiarisce TMZ, «è stato stato sottoposto immediatamente ad una serie di test di sobrietà, che ha fallito, quindi è stato arrestato». In centrale - continua il portale statunitense - l’etilometro non ha riscontrato tracce di alcol nel sangue, ma «quando gli è stato chiesto di fornire un campione di urine, lui si è rifiutato». Da quel campione le autorità volevano controllare l’eventuale presenza nel corpo di altre sostanze. Così, dopo 8 ore di fermo (come prevede la legge... 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Tiger Woods arrestato (e poi rilasciato su cauzione) dopo un incidente in auto

Articoli correlati

Tiger Woods arrestato dopo incidente d’auto, il suv si ribalta(Adnkronos) – Tiger Woods è stato arrestato per guida sotto l’effetto di sostanze non precisate dopo un incidente avvenuto a Jupiter Island, in...

Tiger Woods arrestato per guida in stato di ebbrezza dopo l'incidente in auto a Jupiter Island in FloridaTiger Woods è stato arrestato venerdì 27 marzo con l’accusa di guida in stato di alterazione, dopo essersi ribaltato mentre era alla guida della sua...

Trump comments on Tiger Woods’ DUI arrest after rollover crash

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Tiger Woods

Temi più discussi: Nuovo incidente automobilistico per Tiger Woods, è stato arrestato; Incidente e arresto per Woods. Polizia: 'Era in stato di alterazione'; Tiger Woods arrestato e poi rilasciato dopo un incidente d'auto in Florida: accusato di guida in stato di ebbrezza; Tiger Woods arrestato dopo incidente d'auto, il suv si ribalta.

Tiger Woods arrestato per guida in stato di ebbrezza: etilometro a zero, ma finisce in carcereIl campione di golf si è ribaltato con la sua Land Rover a Jupiter Island in Florida, tamponando un camion. Ha rifiutato il test delle urine: ipotesi abuso di farmaci. Era appena tornato a gareggiare ... quotidiano.net

Tiger Woods arrestato dopo l'incidente, cosa è successo in FloridaTiger Woods è stato arrestato in Florida, dove vive, con l’accusa di guida in stato di ebbrezza. A darne notizia è stato l’ufficio dello sceriffo della contea di Martin, come riportato dalla CNN. Seco ... corrieredellosport.it

Nuovo incidente automobilistico per Tiger Woods. L'auto del campione di golf si è ribaltata su un fianco a seguito di una collisione con un camion. Woods ha riportato lesioni non gravi, ma è stato arrestato per essersi rifiutato di sottoporsi a un test delle urine - facebook.com facebook

Causa incidente stradale, arrestato Tiger Woods per guida in stato di ebbrezza x.com