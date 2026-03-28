Due amiche di Benevento, di 48 e 29 anni, hanno vinto la seconda edizione di The Voice Generations. La finale si è conclusa con il risultato che ha attirato l’attenzione sul dettaglio che ha influenzato la vittoria. La gara ha visto il coinvolgimento di diversi concorrenti, ma sono state le due amiche a ottenere il successo.

The Voice Generations: chi ha vinto e perché questa vittoria fa parlare. La seconda edizione di The Voice Generations si chiude con una vittoria che va oltre il talento. A trionfare nel talent del venerdì sera di Rai 1, condotto da Antonella Clerici, sono Gilda Di Brino e Jessica Cice, rispettivamente 48 e 29 anni, unite da un legame di amicizia che ha conquistato pubblico e giudici. Due generazioni diverse, una sintonia perfetta. Il momento decisivo: l’esibizione che ha cambiato tutto. La vittoria è arrivata al termine di una finale combattuta, decisa dal voto del pubblico in studio. Determinante l’ultima esibizione sulle note di “Sweet Dreams (Are Made of This)”, con cui le due concorrenti hanno chiuso definitivamente la partita. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - The Voice Generations, vincono due amiche beneventane (48 e 29 anni): il dettaglio che ha fatto la differenza

Articoli correlati

Leggi anche: Le sannite Jessica e Gilda vincono The Voice Generations

Leggi anche: Gilda Di Brino e Jessica Cice vincono The Voice Generations 2026

Aggiornamenti e notizie su The Voice Generations

Temi più discussi: Gilda Di Brino e Jessica Cice vincono la seconda edizione di The Voice Generations; The Voice Generations, Jessica e Gilda vincono l'edizione 2026; The Voice Generations, la finale: Gilda e Jessica vincono in lacrime e Clerici incoronata in studio. Poi Loredana Bertè zittisce Nek; The Voice Generations, vincono Gilda e Jessica del team Loredana Bertè. Riepilogo della finalissima.

The Voice Generations 2026: ecco chi ha vinto la seconda edizione, trionfa Loredana BertèA trionfare a The Voice Generations 2026 è stata la coppia portata in finale da Loredana Bertè: scopriamo chi sono ... ultimenotizieflash.com

Chi sono Gilda e Jessica, le vincitrici di The Voice Generations 2026: il successo (storico) di Loredana BertéChi ha vinto The Voice Generations? Gilda Di Brino e Jessica Cice, un’amicizia diventata famiglia conquista il pubblico e porta alla vittoria il team di Loredana Berté. libero.it

The Voice Generations stravince. Il GF Vip cala. Ecco tutti i dati Auditel: https://fanpa.ge/k35UJ - facebook.com facebook

La sfida degli #AscoltiTv. The Voice Generations surclassa il Gf Vip. Bene Quarto Grado, record Crozza x.com