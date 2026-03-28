La finale di The Voice Generations su Rai1, condotta da Antonella Clerici, ha ottenuto una media di ascolti superiore a quella del Grande Fratello Vip, trasmesso nello stesso giorno. La vittoria è andata a Gilda Di Brino e Jessica Cice. Sul fronte delle altre trasmissioni, Quarto Grado ha registrato buoni risultati, mentre Crozza ha mantenuto un record di audience.

Gli ascolti del venerdì televisivo vedono su Rai1 la finale di The Voice Generations condotto da Antonella Clerici (con la vittoria di Gilda Di Brino e Jessica Cice) vincere con una media di 3.417.000 spettatori pari al 24.0% di share. Su Canale5 Grande Fratello Vip conIlary Blasi si ferma a 1.706.000 spettatori con uno share del 14.8%. Su Rai2 la serie Delitti in Paradiso intrattiene 598.000 spettatori pari al 3.2% e, a seguire, Oltre il Paradiso 540.000 spettatori pari al 4.1%. Su Italia1 l film Wonder Woman 1984 con Gal Gadot segna 911.000 spettatori con il 6.3%. Su Rai3 il film Erano ragazzi in barca segna 620.000 spettatori (3.7%). Su Rete4 Quarto Grado con Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero registra 1. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - The Voice Generations surclassa il Gf Vip. Bene Quarto Grado, record Crozza

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