Durante la processione dell’Addolorata a Gallipoli, un’auto ubriaca ha investito un vigile, provocando un incidente che ha interrotto bruscamente il corteo. L’auto ha prima accelerato bruscamente, poi si è scontrata con un veicolo della Polizia Locale. Fortunatamente, nessuna persona è rimasta gravemente ferita, e la tragedia è stata evitata grazie all’intervento immediato delle forze dell’ordine.

Il silenzio della processione dell'Addolorata, interrotto improvvisamente dal motore su di giri di un’utilitaria e dallo schianto contro un mezzo della Polizia Locale. Sono stati momenti di puro terrore quelli vissuti ieri sera in via XX Settembre, nel cuore di Gallipoli, dove solo il sacrificio e la prontezza di un agente hanno impedito che un’auto finisse dritta in mezzo alla folla dei fedeli. L’alt ignorato e l’impatto Tutto è successo in pochi istanti. Mentre il corteo religioso sfilava tra le strade della Città Bella, un uomo di 65 anni alla guida di una Fiat Panda è arrivato a velocità sostenuta verso il blocco stradale. Nonostante l’alt imposto da due agenti, il conducente ha deciso di non fermarsi, proseguendo la sua corsa folle verso l’area pedonalizzata per il passaggio della statua. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Terrore alla processione di Gallipoli: ubriaco travolge un vigile, evitata la tragedia

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