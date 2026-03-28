Terremoto in FIGC l’annuncio prima di Bosnia-Italia | Azzeramento dei vertici

Prima della partita contro la Bosnia, la FIGC ha annunciato un rinnovamento ai vertici, con l’azzeramento degli incarichi di alcuni dirigenti di alto livello, incluso il presidente. La decisione arriva in un momento di tensione e si verifica in un contesto in cui la federazione è sotto stretta osservazione. La squadra nazionale si prepara alla sfida in un clima di forte incertezza sulla gestione amministrativa.

Martedì a Zenica, contro la Bosnia, l’Italia calcistica si gioca tutto. In primis la qualificazione al Mondiale, dove ormai manchiamo da ben due edizioni. Dopo, ma non dopo, la faccia. A detta di Giancarlo Padovan, c’è a rischio un intero sistema, nella fattispecie i massimi dirigenti del calcio italiano, della FIGC. A partire ovviamente dal presidente Gabriele Gravina, rieletto da poco (ha corso da solo.) e rimasto attaccato alla poltrona nonostante la Nazionale abbia fallito per ben due volte consecutive l’accesso al Mondiale. Per Padovan, intervenuto a ‘Radio Radio’, stavolta non avrebbe scampo (non solo lui.) qualora dovesse malauguratemente accadere di nuovo. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Terremoto in FIGC, l’annuncio prima di Bosnia-Italia: “Azzeramento dei vertici” Articoli correlati Bosnia Italia, scoppia il caso dopo il “video dell’esultanza”: ecco la posizione della FIGC. Intanto Dimarco parla con Dzeko…Muharemovic Inter, la Bosnia sfida l’Italia e il mercato si accende: non ci sono più solo i nerazzurri sul difensore! Calciomercato Inter, si prova... Ass. Cosenza: “Parlato con i vertici della FIGC, Napoli in corsa per Euro32”Edoardo Cosenza, assessore alle infrastrutture e ai trasporti del Comune di Napoli, è intervenuto a Radio CRC, per parlare del futuro dello stadio...