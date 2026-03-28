Nella notte, un tentativo di incendio è stato rivolto all’auto della moglie di un parlamentare, parcheggiata davanti alla propria abitazione. La donna ha denunciato l’episodio, che si è verificato in una zona residenziale. Il parlamentare ha confermato l’accaduto, riferendo che sconosciuti avrebbero cercato di dare fuoco alla vettura. Le forze dell’ordine stanno indagando sull’accaduto.

Dichiarazione di Claudio Stefanazzi, parlamentare: “Nella scorsa notte sconosciuti hanno cercato di incendiare la macchina di mia moglie, parcheggiata dinnanzi al portone di casa. La macchina è stata cosparsa di benzina e accanto alla stessa è stato rinvenuto un innesco bruciato. È l’ennesimo atto intimidatorio compiuto ai miei danni. Credo sia il momento di fare seriamente qualcosa. Sono 2 anni che denuncio, settimanalmente ormai, la recrudescenza del fenomeno criminale nella nostra provincia. Tutte le numerosissime interrogazioni parlamentari presentate per chiedere spiegazioni in merito ad incendi di auto, assalti ai bancomat, spaccio di droga, sono state ignorate dal Ministro Piantedosi. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - Tentato incendio, nel mirino l’auto della moglie del parlamentare Claudio Stefanazzi Nella notte l'intimidazione denunciata dal deputato salentino

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