Un uomo di 50 anni è stato fermato e arrestato a Tavazzano con Villavesco con l’accusa di aver tentato di rubare la bicicletta di un parroco. L’episodio è avvenuto il 28 marzo 2027, quando il soggetto è stato sorpreso nel tentativo di asportare il mezzo. La polizia ha effettuato l’arresto sul luogo dell’intervento.

Tavazzano con Villavesco (Lodi), 28 marzo 2027- Fermato e arrestato, un uomo di 50 anni, per furto di biciclette. Il blitz è scattato nel pomeriggio di mercoledì 25 marzo 2026 a Tavazzano con Villavesco. L’intervento è stato effettuato dagli agenti della Polizia Locale dell’Unione Nord Lodigiano, dopo alcune segnalazioni arrivate da cittadini, che avevano notato un soggetto sospetto aggirarsi in zona. Gli agenti, arrivati sul posto intorno alle 17, hanno avviato immediatamente le ricerche, individuando un uomo di nazionalità italiana, risultato essere un cinquantenne senza fissa dimora e con precedenti specifici per furto, ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Tenta di rubare la bicicletta del parroco Tavazzano con Villavesco: arrestato un uomo di 50 anni

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