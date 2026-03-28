Tennis Miami | Bolelli e Vavassori in finale

A Miami, la coppia italiana formata da Simone Bolelli e Andrea Vavassori ha raggiunto la finale nel torneo Masters 1000 di doppio maschile. La coppia ha vinto le semifinali e si prepara a disputare l'ultimo match del torneo. La finale si terrà nelle prossime ore, completando un percorso che ha portato gli atleti italiani fino a questo punto.

Nuovo traguardo per il doppio maschile italiano, con la coppia composta da Simone Bolelli e Andrea Vavassori che ha conquistato la finale del torneo Masters 1000 di Miami. Simone Bolelli e Andrea Vavassori sono in finale a Miami. Gli italiani hanno battuto il duo formato dall’olandese Sander Arends e dall’australiano Luke Smith, con il punteggio finale di 6-3, 6-4. L’incontro è stato caratterizzato dal dominio degli italiani nei turni di battuta, supportato da statistiche di rilievo con il 65% di prime palle in campo e una conversione in punti pari al 78% quando a segno. Il primo set ha visto un iniziale equilibrio rompersi nel quarto gioco, quando Bolelli e Vavassori hanno capitalizzato un break di vantaggio, consolidato poi dalla precisione millimetrica di Vavassori al servizio. 🔗 Leggi su Sportface.it

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