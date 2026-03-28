Giovedì 2 aprile si tiene una conferenza presso la Cittadella Galileiana, parte del ciclo dedicato alle evoluzioni delle telecomunicazioni. L'evento si inserisce nella mostra ‘150 anni di telefonia’, aperta dal 17 marzo nei locali del padiglione C1, in via Nicola Pisano 12. La discussione si concentra sul passaggio dalle reti a pacchetto all'intelligenza artificiale applicata alle reti di comunicazione.

Amici di Maria De Filippi, top e flop seconda puntata del Serale. Le pagelle Giovedì 2 aprile prosegue il ciclo di conferenze organizzato nell’ambito della mostra ‘150 anni di telefonia’, allestita nei locali della Cittadella galileiana (padiglione C1, via Nicola Pisano 12) e visitabile dallo scorso 17 marzo. Il secondo dei tre appuntamenti dedicati all’evoluzione delle telecomunicazioni è ''La trasformazione delle telecomunicazioni: dalle reti a pacchetto all'intelligenza artificiale in rete', a cura di Stefano Giordano, professore ordinario di Ingegneria delle telecomunicazioni (ore 11). 🔗 Leggi su Pisatoday.it

© Pisatoday.it - Telecomunicazioni, alla Cittadella Galileiana la conferenza 'Dalle reti a pacchetto all'intelligenza artificiale in rete'

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