Teheran colpisce base in Arabia saudita Houthi lanciano missile dallo Yemen su Israele Wsj | 17mila soldati Usa pronti per l' Iran

Teheran ha attaccato una base statunitense in Arabia Saudita, causando il ferimento di 12 militari e danni ad alcuni aerei impiegati nel rifornimento in volo. Nel frattempo, i ribelli yemeniti hanno lanciato un missile contro Israele dallo Yemen. Secondo il Wall Street Journal, 17.000 soldati americani sono pronti per intervenire contro l’Iran.

Per la prima volta in un mese di guerra è stato lanciato un missile dallo Yemen su Israele. Nuovo attacco alla centrale nucleare iraniana di Bushehr. Dodici soldati americani feriti, due dei quali in modo grave, dopo che una base saudita è stata presa di mira da Teheran Il Pentagono sta valutando di schierare altri 10.000 soldati in Medio oriente. Se dovesse procedere gli Stati Uniti si potrebbero presto ritrovare con 17.000 truppe nell'area: non abbastanza per un'invasione, ma un numero sufficiente per il sequestro di parte del territorio, mettere al sicuro l'uranio iraniano e prendere il controllo di una delle isole di Teheran. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Teheran colpisce base in Arabia saudita. Houthi lanciano missile dallo Yemen su Israele. Wsj: 17mila soldati Usa pronti per l'Iran Articoli correlati L'Iran colpisce base Usa in Arabia saudita. Missile dallo Yemen su IsraelePer la prima volta in un mese di guerra è stato lanciato un missile dallo Yemen su Israele. Leggi anche: Iran: colpita una base Usa in Arabia Saudita, una decina i soldati feriti. Israele: “Primo missile in arrivo dallo Yemen”. Le notizie in diretta Una raccolta di contenuti su Teheran colpisce Temi più discussi: Missili iraniani su Israele, colpite Dimona e Arad: decine di feriti; Trump: Iran implora per un accordo. E lo Stretto di Hormuz diventa 'di Trump'; Truppe Usa verso il fronte iraniano. Teheran colpisce la base Diego Garcia a 4000 km di distanza; La base Diego Garcia nel mirino dei missili iraniani: Teheran sale di livello e colpisce a una distanza inaspettata. Guerra in Iran, ultime notizie. Missili sul Emirati e Oman, colpita base Usa in Arabia: militari feriti. Gli Houthi entrano in guerra: lancio di razzi su Israele dallo YemenRaid israeliano contro obiettivi del regime: esplosioni a Teheran. Wsj: Il Pentagono valuta invio di altri 10mila soldati per operazioni di terra. Razzi sugli Emirati Arabi e in Oman ... quotidiano.net Iran: colpita una base USA in Arabia Saudita, una decina i feriti. Le notizie in direttaTeheran (AP Photo/Vahid Salemi) Gli Stati Uniti potrebbero presto schierare oltre 17.000 soldati di ... msn.com Iran colpisce serbatoio di petrolio nell'aeroporto del Kuwait, missile da Teheran anche su centrale elettrica israeliana Hadera - VIDEO x.com Aeronautica israeliana colpisce comando centrale dei Pasdaran a Teheran - facebook.com facebook