La Rai ha annunciato il lancio di Techegram, un nuovo social show dedicato ai giovani. Il programma si propone di raccontare la storia della Radiotelevisione italiana attraverso contenuti originali e in chiave moderna, sfruttando le piattaforme social. La trasmissione mira a coinvolgere un pubblico giovane e a utilizzare un linguaggio più vicino alle dinamiche del web.

La Rai è sempre più vicina al mondo dei giovanissimi. L’azienda di Viale Mazzini ha infatti annunciato l’arrivo di Techegram, un social show che racconta la storia della Radiotelevisione italiana con la leggerezza tipica del web. Il programma, condotto da Fabrizio Biggio, esordirà dal 31 marzo su RaiPlay, e dall’8 aprile approderà anche su Rai2. Techegram, cos’è e quando va in onda il nuovo programma della Rai. Un format ironico e pop pensato per diventare virale anche online: queste le premesse di Techegram, il primo “social show” che ricorda la storia della Rai con il linguaggio dei social network. Dal 31 marzo su RaiPlay, ogni martedì con nuovi episodi, e dall’8 aprile alle 8 su Rai 2, a “scrollare” le teche e gli archivi della Rai sarà Fabrizio Biggio, con un prodotto innovativo che unisce i vodcast e i reel. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Techegram, cosa sappiamo del primo social show della Rai

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