Durante la fiera nazionale TechCare Expo 2026, dedicata a sanità, sociale e percorsi di cura, si è tenuto un convegno regionale promosso dalla Regione Emilia-Romagna. L'evento si è focalizzato sull’applicazione delle linee guida regionali per i Piani per l’eliminazione delle barriere architettoniche, con la partecipazione di rappresentanti del Comune di Piacenza.

L’incontro è stato occasione per presentare i risultati delle municipalità che hanno redatto i Piani per l’eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA) grazie ai finanziamenti regionali, ponendo al centro del dibattito l’applicazione delle linee guida interdisciplinari, ovvero gli strumenti operativi che Amministrazioni e progettisti hanno a disposizione per migliorare l’accessibilità di spazi ed edifici pubblici. Il confronto ha inoltre evidenziato criticità e soluzioni tecniche per garantire che la fruibilità universale sia effettivamente tale. Tra i relatori, oltre all’assessore regionale Giovanni Paglia, i rappresentanti degli enti... 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

© Ilpiacenza.it - TechCare Expo 2026, il Comune di Piacenza protagonista al convegno regionale sui Piani per l'eliminazione delle barriere architettoniche

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