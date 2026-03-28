Tantissimi sconti speciali nel catalogo Coconino Press con tante opere che dovete riscoprire

Nel catalogo di Coconino Press sono disponibili numerosi sconti su una vasta selezione di fumetti, molti dei quali sono caratterizzati da un forte carattere autoriale. L’offerta permette di acquistare opere di rilievo a prezzi ridotti, offrendo l’opportunità di riscoprire titoli già pubblicati o di scoprire nuove pubblicazioni. La promozione riguarda un’ampia gamma di fumetti e si rivolge a chi desidera ampliare la propria collezione.

Se volete recuperari dei bei fumetti dal forte stampo autoriale, sta arrivando una grande occassione che non dovete assolutamente perdere. Dal 21 marzo al 19 aprile 2026 tutti i graphic novel del catalogo Coconino Press – esclusi i titoli usciti negli ultimi sei mesi, ai sensi della legge n°1421 – saranno disponibili in promozione col 20% di sconto nello shop online del sito Coconino ( www.coconinopress.it ), nelle fumetterie, in diverse librerie indipendenti, nelle librerie Feltrinelli, in alcune librerie Coop, Libraccio, su Ibs e su Amazon. Al più presto Coconino comunicherà ulteriori dettagli sui rivenditori aderenti alla promozione: le singole librerie e fumetterie sono comunque libere di aderire alla campagna, quindi invitiamo i lettori a informarsi fin d’ora sull’eventuale adesione del proprio punto di vendita di fiducia. 🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - Tantissimi sconti speciali nel catalogo Coconino Press, con tante opere che dovete riscoprire Articoli correlati 5 prodotti Apple sono imperdibili con questi sconti su Amazon (ma dovete sbrigarvi)Le offerte dedicate ai prodotti Apple continuano ad attirare l’attenzione degli appassionati di tecnologia. Sbarazzo a Sestri Levante: due giornate di shopping con tante offerte specialiNuovo appuntamento con lo Sbarazzo a Sestri Levante: sabato 7 e domenica 8 febbraio, in arrivo due giornate di shopping invernale nel centro con i...