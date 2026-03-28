Sventato un furto al supermercato e due denunce al Casermone

Un tentativo di furto è stato sventato questa mattina al supermercato locale, mentre due persone sono state denunciate presso la caserma dei carabinieri. L’attività di controllo e repressione dei reati continua senza sosta nel capoluogo e nella provincia, con interventi che coinvolgono diverse forze dell’ordine. Nessun dettaglio sulle identità dei soggetti coinvolti è stato reso noto.

Imponente il bilancio dei controlli in tutta la provincia: identificate oltre 600 persone, controllati quasi 300 veicoli Non si ferma l'attività di prevenzione e repressione dei reati nel capoluogo ciociaro e in tutta la provincia. Nella giornata di ieri, la Polizia di Stato ha messo in campo un massiccio dispositivo di controllo del territorio che ha portato, in diverse circostanze, alla denuncia a piede libero di tre persone per reati contro il patrimonio e violazione delle misure di prevenzione. Il primo intervento si è registrato nel primo pomeriggio. Nel corso dei consueti e capillari pattugliamenti, il personale della Squadra Volanti della Questura è stato inviato d'urgenza presso un supermercato della città, dal quale era stata segnalata la presenza di una presunta taccheggiatrice. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it © Frosinonetoday.it - Sventato un furto al supermercato e due denunce al "Casermone" Articoli correlati Furto al supermercato: due bulgare denunciateDue donne sono state formalmente denunciate dai carabinieri di Appignano per un furto commesso in un supermercato di Chiesanuova, frazione di Treia. Aggiornamenti e notizie su Sventato un furto al supermercato e due... Temi più discussi: Sventato un furto al supermercato e due denunce al Casermone; Finti carabinieri al telefono: un colpo sventato e un furto di gioielli a segno; Polizia Locale, tentato furto con destrezza sventato da remoto: tre arrestati; Furto sventato al Conad. Rubano generi alimentari. Bloccati dai carabinieri. Furto sventato al Conad. Rubano generi alimentari. Bloccati dai carabinieriDue uomini di 26 e 28 anni, residenti nel Bolognese, sorpresi al supermercato ... msn.com Finti carabinieri al telefono: un colpo sventato e un furto di gioielli a segnoA Castellarquato bloccato in banca un bonifico, a Ziano una telefonata-esca apre la strada al furto di gioielli d'oro. Due episodi distinti, ma con un copione sempre più ricorrente: creare allarme, fi ... ilpiacenza.it Il colpo sventato grazie alla segnalazione di un residente - facebook.com facebook Parigi. Sventato attentato a Bank of America, arrestato un senegalese. Dice di aver agito in cambio di 600 euro. Scenario plausibile, già visto in altri casi. Polizia cerca di scoprire mandante. x.com