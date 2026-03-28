Questa mattina, nel reparto di Pediatria dell’ospedale Gravina di Caltagirone, un gruppo di artisti ha eseguito esibizioni acrobatiche ispirate ai supereroi. I piccoli pazienti hanno assistito alle performance che hanno coinvolto salti e acrobazie, portando un momento di allegria e stupore all’interno della struttura. L’evento si è svolto in presenza di personale sanitario e familiari, senza la presenza di altri testimoni esterni.

Spettacolare discesa dal tetto dell’ospedale e festa in reparto. L’iniziativa, promossadal Comitato Pari Opportunità dell’Ordine degli Avvocati, ha coinvolto volontari e operatori sanitari Una mattinata all’insegna della meraviglia e dell’emozione ha coinvolto oggi i piccoli pazienti ricoverati presso il reparto di Pediatria del Presidio Ospedaliero “Gravina” di Caltagirone. A partire dalle ore 10.30, alcuni tra i supereroi più amati - Batman, Spiderman, Iron Man, Wolverine e Capitan America - si sono calati dal tetto dell’ospedale in una spettacolare discesa acrobatica lungo la facciata, regalando stupore e tanti sorrisi. Un momento magico che ha trasformato, anche solo per qualche ora, la quotidianità ospedaliera in un’avventura straordinaria. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

© Cataniatoday.it - Supereroi acrobatici all'ospedale Gravina di Caltagirone

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