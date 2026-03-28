Venerdì sera a Milano si è tenuto il concerto degli Suede, con il cantante Brett Anderson protagonista assoluto. La performance della band britannica ha attirato l’attenzione del pubblico, con Anderson che ha catturato l’attenzione durante tutto l’evento. La serata ha visto la partecipazione di numerosi fan, che hanno seguito con entusiasmo il live della band.

C’è stato un mattatore assoluto nel concerto degli Suede di venerdì sera a Milano, senza nulla togliere agli altri membri della band inglese: è il cantante Brett Anderson. Camicia bianca e jeans neri, con il suo corpo affusolato si prende subito la scena. Piedi appoggiati sull’amplificatore, incita subito i fan a cantare in coro e la scaletta che il gruppo propone è perfetta per lo scopo, una sfilata di hit, in cui viene praticamente ignorato l’ultimo ottimo album ‘Antidepressants’. ‘She’, ‘Trash’ e ‘Animal Nitrate’ sono un terzetto da ko della stagione d’oro del Britpop e il Fabrique, sold out e stipato all’inverosimile, è già conquistato.... 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Suede, Brett Anderson e la sua band travolgono Milano

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