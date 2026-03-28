Studenti Modenesi ospiti a Napoli in una esperienza di scambio conoscenza e produzione cinematografica INTERVISTA alla Dirigente Zetti

Da orizzontescuola.it 28 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un gruppo di studenti modenesi sta partecipando a uno scambio culturale e formativo a Napoli, dedicato alla produzione cinematografica e allo scambio di conoscenze tra le due città. Durante un'intervista, la dirigente responsabile del progetto ha rivolto un messaggio di saluto e incoraggiamento, chiedendo ai partecipanti di comportarsi bene e di augurare un buon viaggio ai loro coetanei napoletani e modenesi.

“Fée a mod amarcmand.Fée boun viaz, e un bes a tôt: Mudnes e Napoletan”. Fate a modo mi raccomando. Fate buon viaggio e un bacio a tutti: modenesi e napoletani. Così manda a dire in dialetto modenese, Carla Manzini, sulla pagina del sindaco di Modena, Massimo Mezzetti. “Ci piacerebbe che i nostri alunni ricordassero l’importanza. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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