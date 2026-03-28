Studenti Modenesi ospiti a Napoli in una esperienza di scambio conoscenza e produzione cinematografica INTERVISTA alla Dirigente Zetti

Un gruppo di studenti modenesi sta partecipando a uno scambio culturale e formativo a Napoli, dedicato alla produzione cinematografica e allo scambio di conoscenze tra le due città. Durante un'intervista, la dirigente responsabile del progetto ha rivolto un messaggio di saluto e incoraggiamento, chiedendo ai partecipanti di comportarsi bene e di augurare un buon viaggio ai loro coetanei napoletani e modenesi.

“Fée a mod amarcmand.Fée boun viaz, e un bes a tôt: Mudnes e Napoletan”. Fate a modo mi raccomando. Fate buon viaggio e un bacio a tutti: modenesi e napoletani. Così manda a dire in dialetto modenese, Carla Manzini, sulla pagina del sindaco di Modena, Massimo Mezzetti. “Ci piacerebbe che i nostri alunni ricordassero l’importanza. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Articoli correlati "I will be back" continua il progetto di scambio culturale con studenti americani ospiti a Castiglion FiboccchiSi è concluso oggi a Castiglion Fibocchi il progetto giunto alla III edizione di scambio culturale con studenti della Elon University del North... "I will be back" continua il progetto di scambio culturale con Studenti Americani ospiti nel BorgoArezzo, 8 marzo 2026 – "I will be back" continua il progetto di scambio culturale con Studenti Americani ospiti nel Borgo. Una selezione di notizie su Studenti Modenesi Discussioni sull' argomento L’Accademia di Modena al Minghetti, la protesta degli studenti: Il liceo non si arruola; Studenti e partecipazione, nascono i Consigli comunali delle scuole medie di Modena; Il treno dei desideri : Memoria e solidarietà, gemellaggio con Napoli; Sempre più studenti dentro la vita pubblica di Modena. Da giovedì a sabato alcuni studenti modenesi ospiti dei coetanei partenopei.. Il progetto è ispirato alla storia dei bambini accolti nel dopoguerra. - facebook.com facebook Il Treno dei desideri, studenti di Modena e dei Quartieri insieme per il cinema Gli studenti dell’IC 9 di Modena, ospiti dei coetanei dell’IC De Amicis-Baracca dei Quartieri Spagnoli, lavoreranno insieme per realizzare un mediometraggio. x.com