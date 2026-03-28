Strike - Figli di un’era sbagliata e un’amicizia nata sul palco

I registi Gabriele Berti, Giovanni Nasta e Diego Tricarico hanno condiviso il percorso che li ha portati dall'amicizia di infanzia alla collaborazione nel mondo del cinema. Durante un’intervista, hanno parlato delle esperienze che hanno vissuto insieme e dei loro progetti futuri, tra cui il nuovo film intitolato Boomerang.

Ci siamo fatti raccontare dai registi di Strike, Gabriele Berti, Giovanni Nasta e Diego Tricarico, il viaggio dalla loro amicizia d'infanzia al cinema, anticipando anche il prossimo progetto, Boomerang. Dopo il passaggio a Torino lo scorso autunno, Strike - Figli di un'era sbagliata è finalmente arrivato in sala e abbiamo raggiunto Gabriele Berti, Giovanni Nasta e Diego Tricarico, i tre registi del progetto, dopo che il pubblico ha potuto iniziare a guardare il film. Per questo la nostra chiacchierata è iniziata dalla soddisfazione per le prime reazioni che stanno ricevendo. "C'è stato grandissimo entusiasmo" ci ha detto infatti Nasta, sottolineando come non avessero badato tanto alle parole di chi usciva dalla sala, ma alla sguardo "per capire se c'era quel guizzo che avevamo dato. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

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