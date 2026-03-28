Strapotere Sinner | abbatte ancora Zverev e vola in finale a Miami

Il tennista italiano ha consolidato la sua posizione nel torneo di Miami con una vittoria in due set contro Zverev, chiudendo 6-3, 7-6 dopo quasi due ore di partita. Con questa affermazione, ha raggiunto la finale del Masters 1000, dove affronterà il tennista ceco. La sfida si è conclusa con un punteggio che ha lasciato poco spazio a dubbi sulla superiorità del vincitore.

Un’altra, grandissima, prestazione del campione Sinner che dopo quasi due ore di battaglia sconfigge Alexander Zverev 6-3, 7-6 conquistandosi la finalissima del Masters 1000 di Miami contro il tennista ceco Jiri Lehecka. In un match del genere, Jannik ha giocato ancora da fenomeno contro il miglior Zverev da un po’ di tempo a questa parte ma non c’è stato nulla da fare, per il tedesco, che nonostante la sua prova ha perso in due set. Per l’azzurro è la quarta finale in Florida ed è aperta la “caccia” al Sunshine Double, ovvero la doppia vittoria Indian Wells-Miami riuscita, l’ultima volta, a un certo Federer nel 2017. Le parole di Jannik. “Cosa mi soddisfa di più? È una bella domanda. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Strapotere Sinner: abbatte (ancora) Zverev e vola in finale a Miami Articoli correlati Leggi anche: Sinner incontenibile: batte Zverev in due set e vola in finale a Miami Leggi anche: Jannik Sinner schianta Zverev e vola in finale a Miami: clamoroso gesto alla fine del match