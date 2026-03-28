stop per celik la roma incrocia le dita

Zeki Celik non ha potuto partecipare all’impegno con la nazionale turca giovedì 26 marzo a causa di un nuovo stop. Il suo rientro in campo è stato nuovamente posticipato, dopo che si era già fermato in precedenza. La Roma aspetta aggiornamenti sulle sue condizioni e sulle tempistiche di recupero.

Il rientro è stato rimandato ancora, Zeki Celik si è fermato di nuovo e ha dovuto saltare l’impegno con la nazionale turca giovedì 26 Marzo. Il fastidio al polpaccio non è ancora completamente superato e ha costretto lo staff a scegliere la via della prudenza, evitando qualsiasi rischio di ricaduta. Un’assenza che ha pesato anche a Trigoria. La gestione del problema fisico ha imposto cautela. Nonostante gli esami non abbiano evidenziato lesioni rilevanti, il dolore non è scomparso del tutto e lo staff medico ha preferito non correre rischi. Per questo Celik non è sceso in campo nella sfida di giovedì tra Turchia e Romania, gara importante per la qualificazione al Mondiale e vinta dalla nazionale turca. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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