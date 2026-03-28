A Pisa, un gruppo di operai coinvolti nella riqualificazione di un cantiere universitario ha occupato il sito per protestare contro il mancato pagamento degli stipendi. L’occupazione ha portato alla sospensione delle attività di lavoro, con il cantiere rimasto fermo. La situazione è stata segnalata alle autorità competenti, che stanno verificando le cause del ritardo nei pagamenti.

Pisa, 26 marzo 2026 - La protesta di un gruppo di lavoratori impegnati nella riqualificazione di Palazzo Bianchi Monzon, sede del dipartimento di Scienze politiche dell’Università di Pisa, in Lungarno Pacinotti, ha portato alla temporanea sospensione dell'attività anche in seguito a un intervento delle forze dell'ordine. La vertenza è esplosa ieri e oggi è culminata con l'interruzione dei lavori in attesa di un chiarimento tra tutte le parti coinvolte. Sette operai e il responsabile della ditta Base Opere Srls avevano occupato il cantiere di rifacimento della copertura dell'edificio lamentando che da circa un mese l'azienda Indovino srl - che ha ricevuto dall'ateneo l'appalto per la ristrutturazione e per la quale i lavoratori hanno lavorato in ditacco dal 9 marzo - non li sta pagando. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Stipendi non pagati, operai occupano il cantiere dell’Università: attività sospesa

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