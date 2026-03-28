Stellantis lancia il Supplier Advisory Council europa

Stellantis ha annunciato la creazione dello Supplier Advisory Council Europa, un nuovo organismo dedicato ai fornitori europei. L’obiettivo è migliorare il dialogo con i partner della filiera e rendere più efficienti i processi decisionali legati alla rete industriale in Europa. La decisione fa parte di una strategia di rafforzamento della collaborazione tra l’azienda e i suoi fornitori nel continente.

(Adnkronos) – Stellantis compie un passo strategico nel rafforzamento della propria rete industriale europea con il lancio dello Supplier Advisory Council Europa, un organismo pensato per migliorare il dialogo con i partner della filiera e accelerare i processi decisionali. In un contesto sempre più complesso, segnato da trasformazioni tecnologiche, normative stringenti e instabilità delle catene di. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Alfa Romeo 33 Stradale Day: omaggio al passato. Nuova BMW X2: una seconda generazione totalmente nuova. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it Articoli correlati Leggi anche: Stellantis Pro One lancia veicoli elettrici al prezzo dei diesel in Europa "Stellantis resuscita il diesel in Europa": 7 nuovi modelli in arrivo"Abbiamo deciso di mantenere i motori diesel nel nostro portafoglio prodotti e, in alcuni casi, di aumentare la nostra offerta di propulsori". Contenuti e approfondimenti su Supplier Advisory Council Temi più discussi: Stellantis lancia Supplier Advisory Council Europa per rafforzare partnership; Stellantis lancia il Supplier Advisory Council Europa con 26 partner fornitori; Stellantis lancia in Europa il Supplier Advisory Council: più dialogo con i fornitori; Stellantis lancia il nuovo Supplier Advisory Council Europa. Stellantis lancia il nuovo Supplier Advisory Council EuropaStellantis prova a cambiare passo nel rapporto con i fornitori e sceglie di farlo partendo dal dialogo. Il gruppo ha annunciato la nascita dello ... clubalfa.it Stellantis, il dialogo e l’idea rivoluzionaria del Consiglio Europeo dei FornitoriStellantis lancia lo Europe Supplier Advisory Council: 26 fornitori, tre incontri l'anno, obiettivo chiaro. Ricostruire la filiera europea. motorisumotori.it Nasce lo Stellantis Europe Supplier Advisory Council, un forum per rafforzare collaborazioni, partnership e sviluppare soluzioni congiunte. Ecco che funzioni svolgerà - facebook.com facebook