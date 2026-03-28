Statistiche Fantacampionato | la top 11 dopo trenta giornate di Serie A

Dopo trenta giornate di Serie A, è stata stilata una top 11 basata sulle performance dei giocatori con almeno 15 partite votate. La formazione si presenta in un schema 4-3-3 e include nomi come Butez e Lautaro Martinez. Le statistiche raccolte mostrano le valutazioni ottenute nel corso del campionato, offrendo un quadro dei giocatori più costanti e performanti finora.

Archiviata anche la 30ª giornata, i fantallenatori possono iniziare trarre un bilancio quasi definitivo sui calciatori acquistati per le proprie rose al fantacalcio. Ecco, a sole otto giornate dal termine della Serie A 202526, quali sono stati i giocatori che per fantamedia si sono rivelati i migliori acquisti fin qui del Fantacampionato Gazzetta: per questa top 11 (modulo 4-3-3) sono stati presi in considerazione solo i giocatori con almeno 15 partite a voto. Con una fantamedia pari a 6,3, i migliori portieri di queste trenta giornate di Fantacampionato sono Maignan e Butez. L'estremo difensore ex Anversa merita però menzione ancor più speciale, visto che, oltre a un rigore parato, può esibire anche quattordici clean sheet. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Statistiche Fantacampionato: la top 11 dopo trenta giornate di Serie A Articoli correlati Fantacampionato, la top 11 della 22ª giornata di Serie ALa 22ª giornata di Serie A 2025-26 si è conclusa con la vittoria per 3-1 dell'Udinese a Verona. Fantacampionato, la top 11 della 23ª giornata di Serie ALa 23ª giornata di Serie A si è conclusa con la vittoria in trasferta del Milan sul Bologna. Una selezione di notizie su Statistiche Fantacampionato Temi più discussi: Statistiche Fantacampionato: i 3 centrocampisti migliori per fantamedia finora; Statistiche Fantacampionato: i tre migliori allenatori per fantamedia fin qui; Lo sapevi che? Tre pillole statistiche che possono svoltarti la 30a giornata; Fantacalcio, i campo o panca della 30^ giornata di Serie A. Statistiche Fantacampionato: i 3 portieri migliori per fantamedia finoraEcco chi sono gli estremi difensori che hanno fatto meglio al Fantacampionato Gazzetta arrivati alla 30ª giornata ... gazzetta.it Statistiche fantacampionato: i tre peggiori allenatori per fantamedia fin quiPochi bonus, tanti malus: terminata la 30ª giornata di Serie A, ecco i tecnici che hanno collezionato il punteggio più basso ... msn.com 5 statistiche “strane” in Serie A Qual’è la più assurda.. #fantacalcio - facebook.com facebook