Statistiche Fantacampionato | la flop 11 dopo trenta giornate di Serie A

Dopo trenta turni di Serie A, è stata stilata la formazione peggiore del campionato, considerando i giocatori con almeno 15 presenze. La formazione è schierata in un ipotetico 4-3-3 e comprende tra gli altri portieri, difensori, centrocampisti e attaccanti che hanno ricevuto voti insoddisfacenti durante la stagione. La lista include alcuni elementi di spicco e altri meno noti, tutti caratterizzati da performance sotto le aspettative.

Archiviata anche la 30ª giornata, i fantallenatori possono iniziare trarre un bilancio quasi definitivo sui calciatori acquistati per le proprie rose al fantacalcio. Ecco, a sole otto giornate dal termine della Serie A 202526, quali sono stati i giocatori che meno hanno brillato per fantamedia fin qui al Fantacampionato Gazzetta: per questa flop 11 (modulo 4-3-3) sono stati presi in considerazione solo i giocatori con almeno 15 partite a voto. L'estremo difensore che meno è riuscito a brillare quanto a fantamedia è De Gea. Il portiere viola, tra i colleghi di reparto, è quello con il punteggio più basso: 4,9. In difesa non positivi i fantavoti collezionati da Nuno Tavares e Luca Pellegrini: per i due terzini della Lazio fantamedia pari a 5,5. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Statistiche Fantacampionato: la flop 11 dopo trenta giornate di Serie A Articoli correlati Statistiche Fantacampionato: la top 11 dopo trenta giornate di Serie ADa Butez a Lautaro Martinez: in un virtuale 4-3-3, ecco i giocatori, con almeno 15 partite a voto, che hanno collezionato la fantamedia più alta fin... Fantacampionato, la flop 11 della 21ª giornata di Serie ALa 21ª giornata di Serie A 2025-26 si è conclusa con la vittoria per 3-0 del Como contro la Lazio, all'Olimpico. Aggiornamenti e notizie su Statistiche Fantacampionato Discussioni sull' argomento Statistiche Fantacampionato: i tre peggiori allenatori per fantamedia fin qui; Statistiche Fantacampionato | i tre migliori allenatori per fantamedia fin qui; Voti fantacalcio Como Pisa 30^ giornata Serie A: Top e Flop; Statistiche Fantacampionato | i tre peggiori allenatori per fantamedia fin qui. Statistiche Fantacampionato: la flop 11 fino all'undicesima giornata di Serie ATerminate le prime 11 giornate di Serie A 2025-26, per i fantallenatori arriva il momento di nuovi bilanci stagionali. Per scoprire quali sono state le scelte meno azzeccate di questa primissima parte ... gazzetta.it 5 statistiche “strane” in Serie A Qual’è la più assurda.. #fantacalcio - facebook.com facebook