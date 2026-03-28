Statistiche fantacampionato | i cinque difensori con più bonus tra gol e assist finora

Nel mondo del fantacalcio, i difensori che si sono distinti finora sono quelli che hanno accumulato il maggior numero di bonus, combinando gol e assist. Questi giocatori hanno contribuito con punti extra nelle classifiche, dimostrando un'apertura offensiva e un rendimento sopra la media rispetto ai colleghi del reparto arretrato. Ecco i cinque difensori che si sono evidenziati in questa prima parte di stagione.

Per costruire una formazione competitiva al fantacalcio, la difesa rappresenta un tassello fondamentale, spesso però sottovalutato. Se è vero che serve il contributo di tutti i reparti, è altrettanto vero che il pacchetto arretrato può risultare decisivo nell’accumulare bonus. Non solo voti preziosi in ottica modificatore, ma anche un impatto concreto in zona offensiva: inserimenti, cross, calci piazzati e colpi di testa possono trasformare un difensore in un’arma in più. Dopo trenta giornate di Serie A, scopriamo quali sono i difensori che si sono distinti di più per bonus, tra gol (+3) e assist (+1), al Fantacampionato Gazzetta. Non è una sorpresa vedere, anche questa volta, Federico Dimarco in cima alla classifica dei difensori più prolifici al Fantacampionato Gazzetta. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Statistiche fantacampionato: i cinque difensori con più bonus tra gol e assist finora Articoli correlati Statistiche Fantacampionato: i 3 difensori migliori per fantamedia finoraArchiviata la 30ª giornata, la Serie A si è fermata per l’ultima sosta per le nazionali della stagione. Statistiche Fantacampionato: i 3 difensori migliori per media voto finoraArchiviata la 30ª giornata, la Serie A si è fermata per l’ultima sosta per le nazionali della stagione. Una selezione di notizie su Statistiche fantacampionato Temi più discussi: Statistiche Fantacampionato: i tre peggiori allenatori per fantamedia fin qui; Statistiche Fantacampionato: i tre migliori allenatori per fantamedia fin qui; Fantacampionato, i 5 giocatori arrivati a gennaio con la fantamedia più bassa; Statistiche Fantacampionato | i tre migliori allenatori per fantamedia fin qui. Statistiche Fantacampionato: la flop 11 dopo trenta giornate di Serie ADa De Gea a Morata: in un virtuale 4-3-3, ecco i giocatori, con almeno 15 partite a voto, che hanno collezionato la fantamedia più bassa fin qui ... msn.com Statistiche Fantacampionato: i 3 attaccanti migliori per fantamedia finoraEcco chi sono i giocatori in attacco che hanno fatto meglio al Fantacampionato Gazzetta arrivati alla 30ª giornata ... gazzetta.it 5 statistiche “strane” in Serie A Qual’è la più assurda.. #fantacalcio - facebook.com facebook