Negli Stati Uniti cresce la protesta contro le aziende cinesi che costruiscono case a livello locale. Industrie e politici americani chiedono un intervento all’amministrazione per bloccare la produzione delle aziende cinesi sul territorio nazionale. La questione sta attirando l’attenzione pubblica e mette in discussione le attività di imprese straniere nel settore edilizio statunitense.

Sicuramente l'Amministrazione di Donald Trump ha in questo momento preoccupazioni maggiori del mercato automobilistico e della relativa industria, ma non può disinteressarsi di quanto sta accadendo nel settore. A metà marzo, diverse importanti organizzazioni hanno inviato una lettera ufficiale a Washington chiedendo il mantenimento di rigide normative contro l'ingresso dei produttori cinesi nel mercato statunitense. Tra i firmatari figurano l'Alliance for Automotive Innovation, la National Automobile Dealers Association, l'American Automotive Policy Council e la Mema, l'associazione dei fornitori del settore automobilistico. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Stati Uniti, sale la protesta contro le case cinesi che costruiscono localmente

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