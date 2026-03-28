Stasera in tv sabato 28 marzo | Pari e dispari

Stasera in tv, sabato 28 marzo, vengono trasmessi diversi film sui principali canali. Tra le programmazioni in prima serata si trova la pellicola intitolata

Ecco la guida dei film in tv in onda sui principali canali in prima serata stasera in tv sabato 28 marzo. Scopri in anticipo i titoli in programma. A seguire anticipazioni e la guida dei film di stasera in tv con le pellicole trasmesse sui principali canali in prima serata stasera in tv sabato 28 marzo. Scopri cosa sarà trasmesso in anticipo stasera in tv. Pari e dispari è un film italiano del 1978 diretto da Sergio Corbucci con Bud Spencer e Terence Hill. In Florida, il guardiamarina Johnny Firpo viene incaricato di mettere fine all'attività del grande giocatore di poker Paraboulis, detto il Greco e la sua banda specializzata nel gioco d'azzardo. 🔗 Leggi su 2anews.it

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