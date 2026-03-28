Nella serata di sabato 28 marzo, le principali reti televisive trasmettono diverse programmazioni. RAI1 propone alle 21.30 il programma Canzonissima, mentre RAI2 trasmette alle 21.20 una puntata della serie FBI. Su RAI3, alle 21.30, va in onda il film La pelle del mondo, e RETE4 programma una trasmissione alle 21.

RAI1 21.30 Canzonissima RAI2 21.20 FBI RAI3 21.30 La pelle del mondo RETE4 21.33 Pari e dispari CANALE5 21.20 Amici di Maria ITALIA1 21.22 Cattivissimo me 2 TV8 21.45 MotoGp NOVE 21.30 Accordi & disaccordi 20 21.10 Codice: Swordfish CIELO 21.20 Gomorra – La serie 27. IlSipontino.net. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Stasera in tv, la programmazione di sabato 28 marzo

Articoli correlati

Leggi anche: Stasera in tv, la programmazione di sabato 7 marzo

Leggi anche: Stasera in tv, la programmazione di sabato 14 marzo

Sanremo 2026 - La classifica generale e la Top 5

Approfondimenti e contenuti su Stasera in tv la programmazione di...

Temi più discussi: Stasera in tv (22 marzo): Gerry Scotti è in pericolo, Vanessa Scalera dice (quasi) addio a Imma Tataranni; Stasera in TV: Film da vedere Venerdì 27 Marzo, in prima serata; Stasera in TV: i film da non perdere di mercoledì 25 marzo 2026; Stasera in TV, programmi e film di giovedì 26 marzo in prima serata.

Stasera in TV: film, programmi e serie di oggi venerdì 27 marzoLe serie e i film in tv in prima e seconda serata. La guida tv completa di Rai, Mediaset ... msn.com

Stasera in TV, programmi e film di venerdì 27 marzo in prima serataTanti show, prime visioni, talent, reality, documentari d’approfondimento e anche qualche pellicola interessante: ecco cosa c’è in TV stasera, venerdì 27 marzo ... money.it

Stasera - sabato 28 marzo - vi aspetto a Genova ed ecco tutte le altre date - facebook.com facebook

Preparate i perché stasera ne vedrete delle belle! Vi aspettiamo ORA su #Canale5 e live su Mediaset Infinity con #GFVIP x.com