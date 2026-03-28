Sport on Stage si conclude al Teatro Maddalene di Padova con la partecipazione di Francesco Bettella, nuotatore paralimpico italiano con numerosi titoli. La manifestazione ha visto la presenza di atleti e appassionati, che hanno assistito a vari eventi correlati al mondo dello sport paralimpico. La cerimonia si è svolta nel rispetto delle normative vigenti e ha coinvolto diverse iniziative dedicate alla promozione dello sport inclusivo.

Serviva davvero pubblicare il video dell'aggressione alla professoressa di francese? Sport on Stage si chiude con Francesco Bettella, uno dei nuotatori paralimpici italiani più titolati. In un anno in cui il Veneto è al centro dello sport mondiale nasce Sport on stage, nuovo format di divulgazione ideato dal TSV e dedicato a discipline sportive con protagonisti della scena locale, regionale e nazionale. L'ultimo appuntamento è con Francesco Bettella, padovano classe 1989, uno dei nuotatori paralimpici italiani più titolati. Specialista del dorso in classe S1, ha trasformato il nuoto da semplice terapia infantile a una carriera straordinaria, conquistando medaglie ai Giochi di Rio, Tokyo e Parigi e numerosi podi mondiali ed europei. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

© Padovaoggi.it - Sport on Stage si chiude con Francesco Bettella al Teatro Maddalene di Padova

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