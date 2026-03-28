In un intervento recente, il rappresentante di un movimento politico ha sottolineato l'importanza di integrare il merito nelle attività sportive. Ha annunciato che verranno presentate nuove proposte di riforma al massimo organismo sportivo, con l’obiettivo di promuovere criteri di valutazione basati sul rendimento e sulle performance individuali. La comunicazione si inserisce nel quadro di un’azione volta a modificare le modalità di riconoscimento e valorizzazione nel settore sportivo.

Milano, 28 mar. (Adnkronos) - “Con il pacchetto di riforme, che presenteremo al Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e al Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, così come a tutti gli organi istituzionali che regolano lo sport in Italia, cercheremo di dare una spinta forte affinché il merito sia parte integrante dell'azione sportiva”. Così Walter Mauriello, presidente nazionale di Meritocrazia Italia in occasione della consueta Direzione Nazionale che il Movimento organizza ogni anno tra fine inverno e inizio primavera e che quest'anno, per la prima volta, raduna tutta la dirigenza nel capoluogo lombardo. Il titolo dell'evento che ha preso il via a Milano è “L'ordinamento sportivo dopo l'art. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Sport, Mauriello (Meritocrazia Italia): "Merito sia parte integrante dell'azione sportiva"

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