La discussione sulla modifica dell'articolo 33 della Costituzione ha riacceso l'attenzione sull'assetto normativo dello sport nel nostro paese. Un rappresentante di un movimento politico ha dichiarato che ora sono necessarie azioni concrete per attuare le proposte avanzate, evidenziando la volontà di intervenire sui contenuti e le modalità di gestione delle attività sportive. La questione rimane al centro del dibattito politico e pubblico.

Milano, 28 mar. (Adnkronos) - “La modifica dell'articolo 33 della Costituzione con l'inserimento dello sport ha avuto un valore culturale e politico molto importante perché ha riportato l'attenzione di tutta la comunità sul ruolo dello sport, sia dal punto di vista della promozione della persona, sia sul piano dell'aggregazione sociale, dell'inclusione e dell'integrazione a beneficio anche, ma non solo, delle persone più vulnerabili e in stato di difficoltà”. Sono le dichiarazioni di Alessia Fachechi, responsabile nazionale di Meritocrazia Italia, intervenuta alla prima giornata della consueta Direzione Nazionale che Meritocrazia Italia tiene ogni anno tra fine inverno e inizio primavera. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Sport, Fachechi (Meritocrazia Italia): "Modifica Costituzione ha riacceso attenzione, ora servono azioni concrete"

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