Sonia da Cesate a The Voice | incanta i coach con i Voxa

Sonia, proveniente da Cesate, ha partecipato a “The Voice Generations” e ha attirato l’attenzione dei coach con la sua esibizione. Durante la sua performance, quattro coach hanno girato le loro poltrone e il pubblico si è alzato in piedi per applaudirla. Sul palco, Sonia ha portato anche un pezzo del suo paese d’origine, Cesate.

Un nuovo tentativo di raggiro informatico sta circolando massicciamente nelle caselle di posta elettronica dei. Monopattini elettrici: dal 16 maggio obbligo del “targhino”. Come richiederlo e i costi Dopo mesi di attesa, la riforma del Codice della Strada diventa operativa. Con la pubblicazione. Casa e lavoro? In provincia di Varese: mutuo al 2,99% per chi si trasferisce Trovare lavoro e mettere radici. È questo, in sintesi, l’obiettivo di “Vieni a Vivere a. E’ finita l’era dei voli low cost a causa della guerra in Medio Oriente? Non. A Milano, per una rapina su un bus notturno, tre giovani sono stati condotti agli. Una notifica sul cellulare, il logo di una banca nota e una cifra che scotta:. 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

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