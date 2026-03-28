Sondalo scontro sul campus universitario al Morelli

A Sondalo si è verificato uno scontro sul progetto di sviluppo universitario presso l’ospedale “E. Morelli”. La questione ha acceso un acceso dibattito tra le parti coinvolte, con diverse opinioni espresse pubblicamente. La discussione riguarda principalmente le modalità e le implicazioni del piano di ampliamento e le eventuali conseguenze per l’area ospedaliera. Nessuna decisione immediata è stata comunicata.

Botta e risposta in Consiglio comunale sul futuro del presidio ospedaliero: apertura alla presenza universitaria, ma restano divergenze politiche e accuse reciproche A Sondalo si accende il confronto politico sul progetto di sviluppo universitario all’ospedale “E. Morelli”. Nell’ultima seduta del Consiglio comunale, la maggioranza ha approvato un atto di indirizzo che apre alla presenza di corsi universitari, ma senza aderire alla proposta di campus così come formulata dal sindacato Nursind. Una posizione che ha scatenato la dura reazione della minoranza guidata dall’ex sindaco Luigi Grassi. Da un lato, il gruppo di maggioranza “Obiettivi in Comune” rivendica una scelta improntata alla prudenza e alla concretezza. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it © Sondriotoday.it - Sondalo, scontro sul campus universitario al Morelli Articoli correlati Progetto per il Morelli. Il campus universitario sul tavolo dei sindaciIl sindacato Nursind chiede alla conferenza dei sindaci della Asst Valtellina e Alto Lario di valutare la fattibilità per la creazione di un campus... Leggi anche: A marzo ritornano i cassonetti anche in zona Amendola e campus universitario