Snowboard Totsuka e Mastro trionfano nell’halfpipe a Silvaplana

A Silvaplana si è disputata l’ultima tappa della Coppa del Mondo di snowboard halfpipe. Nella competizione sono stati i giapponese e la statunitense a vincere le rispettive categorie, rispettivamente nel settore maschile e femminile. La gara si è svolta nel comprensorio svizzero, con i concorrenti che si sono sfidati in un tracciato all’aperto e in condizioni climatiche invernali.

Ultima tappa per la Coppa del Mondo di snowboard halfpipe. Appuntamento in Svizzera a Silvaplana, dove ad imporsi sono stati il giapponese Yuto Totsuka e la statunitense Maddie Mastro. Prima run super tra gli uomini per Totsuka che trova 94 punti e centra il terzo successo stagionale, secondo di fila dopo Ban-K in Giappone. Secondo posto per l’australiano Valentino Guseli, a quota 91, terzo lo statunitense Chase Blackwell con 88.75. Totsuka va a prendersi anche la coppetta di specialità, superando Guseli, e ipoteca anche il Coppone di Park & Pipe, lui che quest’anno ha partecipato solo all’Halfpipe. Al femminile la statunitense Maddie Mastro si impone con la seconda run da 85 punti superando la statunitense Madeline Schaffrick (78,25) e la spagnola Queralt Castellet Ibanez. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Snowboard, Totsuka e Mastro trionfano nell’halfpipe a Silvaplana Articoli correlati Leggi anche: Snowboard, Totsuka campione olimpico nell’halfpipe maschile: niente record Snowboard, il giapponese Yuto Totsuka è il nuovo campione olimpico nell’halfpipe maschileDopo la prova femminile di ieri, lo spettacolo dell‘halfpipe è proseguito questa sera con la finale maschile alle Olimpiadi Invernali di Milano...