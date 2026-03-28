Smettiamo di considerare gli adolescenti dei nemici Quando ciò accade è già tardi

Negli ultimi tempi, gli adolescenti vengono spesso dipinti come i nemici del tempo presente, assumendo un ruolo che in passato era riservato a gruppi come migranti o persone marginali. Questa tendenza si manifesta in un discorso pubblico in cui i giovani sono diventati un simbolo su cui vengono proiettate paure collettive e insicurezze sociali. La discussione si incentra sulla percezione di una distanza tra generazioni e sulle tensioni che ne derivano.

Nel dibattito pubblico italiano gli adolescenti stanno diventando ciò che in altre stagioni sono stati i migranti, i marginali, i diversi: un bersaglio simbolico su cui scaricare paure collettive, ansie sociali e impotenza adulta. Basta un episodio grave, drammatico, come una violenta aggressione avvenuta in ambito scolastico, perché si metta in moto un meccanismo ormai noto: il caso singolo viene trasformato in prova generale di un’emergenza nazionale, la cronaca diventa paradigma, la complessità scompar e e al suo posto arrivano invocazioni di ordine, disciplina, punizione. Nessuno può minimizzare la violenza, nessuno può fingere che il disagio giovanile non esista. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Smettiamo di considerare gli adolescenti dei nemici. Quando ciò accade, è già tardi Articoli correlati Leggi anche: Lettura ad alta voce come cura già in gravidanza. Ostetriche: “Il feto sente ciò che accade all’esterno entro il terzo trimestre” Leggi anche: Del Piero replica a Bastoni: «Gli fa onore, ciò che accade in campo deve portare a ragionare a mente fredda. Nessuno è perfetto» Aggiornamenti e contenuti dedicati a Smettiamo di considerare gli... Argomenti discussi: Blog | Smettiamo di considerare gli adolescenti dei nemici. Quando ciò accade, è già tardi; Pari opportunità, Regione Lazio e 6 università con Rai per 'No women no panel'. Smettere di fumare con una sola dose di una sostanza individuata da uno studioPsilocibina per smettere di fumare: una dose singola supera il cerotto alla nicotina secondo quanto appurato da uno studio clinico della Johns Hopkins. gazzetta.it