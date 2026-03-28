Smettiamo di considerare gli adolescenti dei nemici Quando ciò accade è già tardi

Da ilfattoquotidiano.it 28 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Negli ultimi tempi, gli adolescenti vengono spesso dipinti come i nemici del tempo presente, assumendo un ruolo che in passato era riservato a gruppi come migranti o persone marginali. Questa tendenza si manifesta in un discorso pubblico in cui i giovani sono diventati un simbolo su cui vengono proiettate paure collettive e insicurezze sociali. La discussione si incentra sulla percezione di una distanza tra generazioni e sulle tensioni che ne derivano.

Nel dibattito pubblico italiano gli adolescenti stanno diventando ciò che in altre stagioni sono stati i migranti, i marginali, i diversi: un bersaglio simbolico su cui scaricare paure collettive, ansie sociali e impotenza adulta. Basta un episodio grave, drammatico, come una violenta aggressione avvenuta in ambito scolastico, perché si metta in moto un meccanismo ormai noto: il caso singolo viene trasformato in prova generale di un’emergenza nazionale, la cronaca diventa paradigma, la complessità scompar e e al suo posto arrivano invocazioni di ordine, disciplina, punizione. Nessuno può minimizzare la violenza, nessuno può fingere che il disagio giovanile non esista. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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