SMET e ORAIGO hanno avviato un progetto esecutivo dedicato alla misurazione e alla prevenzione dei colpi di sonno durante la guida. I colpi di sonno sono considerati tra le cause meno riconosciute di incidenti nei trasporti professionali su strada. Il progetto mira a sviluppare strumenti e metodologie per monitorare e ridurre i rischi legati a questa problematica.

I colpi di sonno alla guida rappresentano una delle cause più sottovalutate e pericolose di incidenti nel trasporto professionale su strada. Un rischio spesso invisibile, ma con conseguenze potenzialmente gravi per i conducenti, le aziende e l’intero sistema della mobilità.Per affrontare questa criticità con un approccio scientifico, concreto e basato sui dati, SMET, realtà di riferimento nel trasporto merci su scala nazionale e internazionale, e ORAIGO, società neurotecnologica specializzata nella prevenzione dell’affaticamento dei conducenti, annunciano l’avvio di un progetto esecutivo congiunto finalizzato a rilevare, misurare e prevenire i colpi di sonno alla guida attraverso l’utilizzo dei dispositivi Aigo installati a bordo della flotta SMET. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

© Salernotoday.it - SMET e ORAIGO lanciano un progetto esecutivo per misurare e prevenire i colpi di sonno alla guida

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